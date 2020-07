SERIE B UFFICIALE – Punto Edile Pavia firma Alessio Donadoni

Punto Edile Pavia è lieta di comunicare di aver messo sotto contratto per la stagione 2020-21 l’esterno Alessio Donadoni. Guardia-ala classe 1997, monzese doc, Donadoni compie la trafila delle giovanili tra Desio, Cantù e Lissone. Proprio con il team brianzolo viene aggregato alla prima squadra per il suo primo campionato senior a soli 16 anni in serie C Gold. Giocatore di estremo atletismo e grandi mezzi fisici, attira l’attenzione della cadetteria, debuttando nel 2016 a Faenza (29 presenze con oltre 7 punti in 22’ sul parquet) ed entrando nell’orbita della rappresentativa nazionale under 20. Primo assaggio di serie A2 tra Roma e Ferrara, poi l’ambizioso progetto di coach Ghizzinardi lo riporta al piano inferiore con la maglia della Paffoni Omegna (6 punti, 3 rimbalzi di media in 18’). Per la prima annata da senior, Alessio torna in Lombardia ad Olginate, giocando con continuità e producendo cifre importanti (11.2 punti in oltre 30’ di permanenza sul parquet, addizionati a 4.7 rimbalzi e 2.8 assist). Per coach Baldiraghi si tratta di un vecchio pallino. “Giocatore che seguo da molti anni – commenta il tecnico pavese – e che finalmente potrò avere a mia disposizione. E’un eclettico, può giocare praticamente in tutti i ruoli da esterno. Ha fisico, capacità e talento offensivo ma è anche in grado di dare estrema durezza e intensità difensiva. Confido che a Pavia possa davvero esplodere e fare il salto che ha nelle corde, approdando stabilmente in serie A”.

UFFICIO COMUNICAZIONE OMNIA BASKET PAVIA