SERIE B UFFICIALE – Punto Edile Pavia firma il secondo under: è Lorenzo Cremaschi

Punto Edile Pavia è lieta di comunicare di aver contrattualizzato per la stagione sportiva 2020-21 il centro Lorenzo Cremaschi. 205 centimetri, classe 2000, vogherese doc, Cremaschi muove i primi passi con la palla a spicchi nel vivaio dell’Olympia Voghera ma viene presto reclutato dai prestigiosi settori giovanili dell’Armani Milano e della Grissin Bon Reggio Emilia. Tra il 2014 e il 2016 partecipa a diversi raduni con le selezioni nazionali under 15 e under 16, dal 2017 trascorre un biennio con la Bertram Tortona, affiancando la disputa dei tornei giovanili alla presenza nel roster della prima squadra, con l’esordio in A2 in occasione del match con Siena del 7 gennaio 2018. La scorsa estate il passaggio, sempre in A2, all’Assigeco Casalpusterlengo con cui colleziona tre gettoni di presenza. Così coach Baldiraghi inquadra il giovane rinforzo: “Lorenzo è un ragazzo dalle buone mani che, certamente, deve migliorare dal punto di vista fisico e tecnico. Noi cercheremo di aiutarlo per portarlo a tenere il campo. Avere davanti un giocatore come Lele Rossi dal quale imparare potrà essergli di grande aiuto, sono contento che Lorenzo abbia scelto di fare questo percorso di crescita con noi a Pavia”

UFFICIO COMUNICAZIONE OMNIA BASKET PAVIA