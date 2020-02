SERIE B UFFICIALE – Quarisa firma con Jesi

L’Aurora Basket è lieta di annunciare il ritorno a Jesi del pivot Andrea Quarisa, già in arancioblù nella stagione 2017/2018, quella dell’ultima partecipazione ai playoff di Serie A2.

Centro puro di 204 centimetri, cresciuto nel settore giovanile dell’allora Benetton Treviso, Quarisa ha iniziato la stagione con la maglia della OriOra Pistoia, senza tuttavia trovare molto spazio. Il giocatore veneto, ora, ritrova una categoria in cui, prima di salire di livello, ha già dimostrato di essere un assoluto fattore (prima con Cento, poi con San Severo), per giunta tornando a indossare la casacca arancioblù in una piazza a cui è molto legato e dove ha lasciato bei ricordi.

“Sono molto contento di tornare a Jesi – afferma il neo-pivot arancioblù –. Ritrovo tante belle persone, tanti amici, e, soprattutto, una piazza che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per tantissimi motivi. Mi metterò subito sotto con il lavoro, con la squadra e con tutto lo staff, perché la testa, ovviamente, va già a sabato: mi aspetto tanti tifosi al palazzetto perché è una partita assolutamente da vincere. Sono davvero tanto, tanto carico!”.

Già a disposizione di coach Ghizzinardi e del suo staff, Andrea Quarisa verrà presentato a stampa e tifosi domani, 13 febbraio, alle 18 presso la Sala Stampa “Marco Angelucci” dell’UBI Banca Sport Center e sarà in campo già dalla sfida con Faenza. Proprio per il match contro i romagnoli, vista anche l’importanza, la società lancerà agevolazioni per coinvolgere tutto il popolo jesino, istituendo in biglietto unico per tutti i settori a 10 euro, con i ridotti a 6 euro.

Uff.Stampa Aurora Jesi