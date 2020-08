SERIE B UFFICIALE – Quinto innesto per Roseto, ecco Jacopo Lucarelli

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/21 con l’atleta Jacopo Lucarelli, ufficialmente nuovo biancazzurro. Nato a Livorno, il 14 Luglio 1996, alto 196 cm, Jacopo è un’ala versatile, dotato di un gran fisico e capace di attaccare il canestro in qualsiasi modo.

Curiosità: nell’ultima stagione è stato il capitano di Capo D’Orlando; ha preso parte ai Campionati Mondiali U19 con la Nazionale Italiana. Coach Tony Trullo commenta così l’ingaggio di Lucarelli “ Sarà la nostra ala piccola titolare, è un giocatore di sicuro affidamento, importante per la categoria, proviene da due anni super in A2, nonostante l’infortunio a fine campionato 2019, ma nell’ultima stagione ha dato dimostrazione di grande forza e soprattutto di essere tornato a livelli alti. Cresciuto molto nel biennio in Sicilia, sono convinto che farà molto bene qui da noi. “

Gli inizi sono con la Don Bosco Livorno, squadra della sua città, con cui esordisce nel 2013 a soli 17 anni: rimane in Toscana per 3 anni di fila, sempre con medie importanti ed a crescere. Nella stagione 2014/15, nel campionato di Serie B segna oltre 9 punti, che diventano addirittura 15 l’anno successivo; il suo exploit non passa inosservato, tanto meritarsi la chiamata in A2 da parte di Agropoli, ed esordendo quindi nella seconda serie italiana nel 2017. L’anno seguente il ritorno in B con la canotta di Firenze, mettendo insieme oltre 12 punti di media, 5 rimbalzi e il 56% da due, raggiungendo anche la post season: a fine anno sportivo arriva il biennale con Capo D’Orlando in A2. Con la squadra siciliana nel 2018/19 segna 8,5 punti con 4,6 rimbalzi e disputando una stagione super, culminata con la finale playoffs, mentre nell’ultimo anno segna 7,2 punti in 21 minuti di utilizzo.