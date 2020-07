SERIE B UFFICIALE – Ragusa, il nuovo coach è Antonio Bocchino

È Antonio Bocchino il nuovo coach della Virtus Kleb Ragusa, squadra nata dal progetto tra la Virtus Ragusa e il Kleb Basket Ferrara e che militerà nella prossima stagione cestistica in serie B. Un ingresso che darà valore alla nuova compagine di gioco e che porterà Ragusa a mostrarsi su palcoscenici più importanti. La società iblea mette a segno un acquisto importante affidando a coach Bocchino la gestione di una squadra che nella prossima stagione sportiva si confronterà con realtà cestistiche di livello.

Nato a Benevento il 7 settembre 1964. Coach a soli 21 anni inizia la carriera di allenatore come assistente di Giovanni Gebbia in B2 a Ragusa, dove ottiene la Promozione alla Serie B di Eccellenza. Nell’89 è capo allenatore a Battipaglia, poi lavora di nuovo come assistente di Giovanni Gebbia a Gorizia (90-92). Poi a Benevento nel 1993 e Montegranaro in B2 come Capo Allenatore (93-95). Assistente e poi Capo allenatore a Ragusa (96-97) e poi di nuovo a Montegranaro dove porta la squadra dalla B2 alla Legadue allenandola dal 1998 al 2001. Dal 2001 è tecnico del Settore Squadre Nazionali della FIP. Nel 2003 è assistente della Nazionale A ai Campionati Europei Seniores di Stoccolma (Bronzo). Nel 2005 ha vinto la medaglia di Bronzo ai Campionati Europei Under 18 di Belgrado ed è stato assistente della Nazionale A ai Campionati Europei in Serbia e Montenegro (9° posto). Nel 2016 ha vinto il Bronzo all’Europeo Under 18 di Samsun come assistente di Andrea Capobianco.

Dal 2015 al 2017 è stato assistente ad Andrea Capobianco nella Nazionale A Femminile, con la quale ha disputato il Campionato Europeo in Repubblica Ceca (7° posto). Nell’estate 2019 ha guidato la Nazionale Under 18 nell’Europeo di Volos (9° posto). Nell’autunno 2019 è tornato a sedere sulla panchina della Nazionale Under 16 con l’annata 2004 che a causa della Pandemia non ha potuto svolgere il Campionato Europeo. Dal 2017 è Responsabile della Formazione degli Allenatori della Sicilia.

«Ringrazio la proprietà della Virtus Ragusa e il Kleb Basket Ferrara – le prime parole di coach Bocchino – che hanno pensato a me per affidarmi questa panchina. Ritorno in un luogo a me molto caro dopo 23 anni e ho ritrovato la stessa passione e lo stesso entusiasmo di sempre. Sono convinto che questo sia un progetto grande, ambizioso e virtuoso dove in primis i giovani locali possono avere la possibilità di dimostrare le loro capacità umane e tecniche in grado di poter competere a buoni livelli. In me c’è molta curiosità e molta voglia di mettermi subito a lavoro. Poi auspico di vedere tanta gente in questo glorioso palazzetto e affinché questo avvenga è necessario creare un legame forte tra squadra e pubblico. E per creare questo legame bisogna avere la capacità di far innamorare le persone ed è per questo che la Virtus dovrà essere “coinvolgente” ma che al contempo sappia fare dello spirito di sacrificio e della voglia di lottare la sua prima dote. È necessario che la squadra sappia unire cervello e cuore che sono i due aspetti che io ritengo essere davvero importanti per far sì che ci sia un viatico di alto livello qui a Ragusa. Sono certo – conclude Bocchino – che noi tutti insieme possiamo fare bene innanzitutto perché il gruppo di ragazzi che io conosco fanno della passione e della grinta le loro armi vincenti».

Soddisfatta la Presidente della Virtus Kleb Ragusa: «Siamo molto contenti – afferma Sabrina Sabbatini – che Antonio Bocchino abbia accettato di far parte di questo progetto. Ci serviva un nome importante per rilanciare la pallacanestro maschile Iblea e Bocchino incarna pienamente i nostri valori e i nostri ideali.Vogliamo affacciarci al prossimo campionato di serie B pronti e preparati consci di voler fare bene ed esprimere tutte le potenzialità. Avere una guida forte e di esperienza non può che dare solidità e concretezza ad un progetto fortemente voluto dalla gestione iblea con il pieno appoggio dei nuovi soci emiliani. Bocchino rappresenta per noi un punto di inizio solido e radicato e – conclude Sabbatini – sono certa che darà forma e sostanza ad una squadra che si contraddistinguerà per carattere e personalità nel prossimo campionato nazionale».

