SERIE B UFFICIALE – Raphael Chiti alla Tramarossa Vicenza

La Tramarossa Vicenza annuncia di aver formalizzato l’accordo -già aniticipato alla conferenza stampa di presentazione di coach Ciocca- con la guardia-ala Raphael Chiti, nella passata stagione già agli ordini del coach trevigliese, a Giulianova (Serie B, Girone C).

Classe 1999, residente a Lignano Sabbidoro, Chiti è un esterno dalla struttura importante (cm. 195 centimetri). E’ un giocatore abile nel gioco e tiro perimetrale, che sta lavorando e crescendo per arrivare anche a diverse soluzioni nella zona pitturata. Cresciuto nel vivaio della GSA Udine, giocando in verdissima età qualche manciata di minuti in A2, nella passata stagione Chiti ha iniziato a far vedere molti lampi delle sue potenzialità, risultando uno dei perni della formazione marchigiana (mettendo insieme oltre 20 minuti di media partita, con 7.3 punti di realizzazione media). Un giovane di futuribilità, sul quale il club vicentino è pronto a scommettere.

Salgono così a 4 i giocatori già ufficialmente formalizzati dalla società vicentina: Zampogna, Bastone, Cernivani ed appunto Chiti. Sono ormai in fase di definizione altre le altre trattative, già date a conoscere, e prima della fine del mese, il roster ufficiale dei biancorossi sarà completato.

Benvenuto Raphael!

FONTE: Uff. Stampa Pall. Vicenza 2012