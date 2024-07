SERIE B UFFICIALE – Ravenna, Alessandro Ferrari rimane un giocatore dell’OraSì

L’OraSì Basket Ravenna comunica il rinnovo di Alessandro Ferrari per la prossima stagione. Nello scorso campionato l’ala giallorossa ha viaggiato a 9,1 punti e 5,2 rimbalzi con il 60% nel tiro da due punti, in 25 minuti d’utilizzo.

Il giocatore classe 2003 ritroverà in squadra Flavio Gay, che lo ha visto crescere nelle giovanili del College Basket Borgomanero. Infatti, proprio con la squadra piemontese, Ferrari ha iniziato il proprio percorso nei campionati di eccellenza giovanile. Dopo pochi anni, precisamente nel 2018, è arrivata anche la prima convocazione in una categoria senior, la serie C Gold, in cui ha militato stabilmente fino al 2021, quando, proprio con Borgomanero, ha conquistato la promozione in serie B nazionale, mettendo a segno 10,6 punti di media. Nella stagione successiva, nonostante il salto di categoria, il suo contributo nei confronti della squadra è rimasto invariato, come dimostrano i 13,4 punti di media con il 46% al tiro. Prima della chiamata da parte di Ravenna nel 2023, Ferrari ha avuto l’opportunità di crescere tecnicamente in un palcoscenico importante come quello della serie A, grazie alla chiamata di Verona.

Le prime dichiarazioni del giocatore giallorosso: “Sono molto contento di essere rimasto a Ravenna. La scorsa stagione ci sono stati un po’ di alti e bassi ma alla fine abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Quest’anno sicuramente punteremo a fare meglio, pensando a migliorare di giorno in giorno e lavorando duro, con spirito di sacrificio ed intensità. Personalmente non conoscevo il coach, ma le sue qualità mi sono state garantite da molte persone. Anche dalla nostra prima telefonata ho avuto subito un’ottima impressione, mi ha trasmesso molta fiducia per il suo progetto e per la sua idea di gioco. Non conosco molti dei miei nuovi compagni, ad eccezione di Dron e De Gregori, che sono felice di ritrovare nella prossima stagione, e di Gay. Non vedo l’ora di conoscere gli altri ragazzi e di cominciare ad allenarci per iniziare ad inseguire i nostri obiettivi. Personalmente voglio crescere molto, assumermi maggiori responsabilità in campo ma soprattutto vincere con i miei compagni.”

Le parole di coach Gabrielli: “Confido molto nel fatto che Alessandro nella prossima stagione migliori il suo rendimento, perché lo considero un ragazzo dalle grandi potenzialità, secondo me ancora in parte inespresse. È un giocatore capace di giocare in due ruoli e, nella squadra che si è è creata, ritengo che possa dare un grosso contributo, facendo un ulteriore progresso dal punto di vista tecnico.”

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna