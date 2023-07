SERIE B UFFICIALE – Ravenna, arriva Alessandro Ferrari in prestito da Verona

Scaligera Basket comunica di aver ceduto in prestito per la stagione sportiva 2023/24 l’atleta Alessandro Ferrari alla società Basket Ravenna Piero Manetti.

“Abbiamo concordato con il giocatore e la sua agenzia questa soluzione per la prossima stagione sportiva, rimanendo comunque legati dal contratto pluriennale sottoscritto la scorsa estate – ha commentato il General Manager Alessandro Frosini – Nello scorso campionato, oltre al percorso con la prima squadra, si è arricchito anche con quello nel settore giovanile con l’Under 19 e con l’importante esperienza alla Next Gen; un percorso di grande valore accresciuto dalla recente convocazione all’Europeo con l’Italia Under 20. Il prestito a Ravenna è un’opportunità di crescita per Alessandro, che potrà avere maggiori responsabilità e un minutaggio sicuramente più consistente”.

Uff stampa Scaligera Basket Verona