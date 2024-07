SERIE B UFFICIALE – Ravenna conferma Dron

L’OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con Gabriel Dron per la stagione sportiva 2024/2025.

Il playmaker classe 2002 è reduce da una stagione da 9,2 punti con il 44% al tiro da due, in 25 minuti di media.

Le parole del giocatore giallorosso: “Sono molto contento di aver rinnovato con Ravenna, ho avuto modo di trovarmi molto bene lo scorso anno e questa è stata una motivazione in più per rimanere. Sono carico per l’inizio della nuova stagione, in un campionato che salirà ulteriormente di livello e soprattutto sono contento di farlo in un ambiente bello come quello di Ravenna. Inoltre non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni.”

Le parole di coach Gabrielli: “Sono molto contento della permanenza di Dron a Ravenna. È un giocatore che avevo seguito già due anni fa e non ci è voluto molto per decidere che avrebbe fatto parte del nostro nuovo progetto. Dal punto di vista tecnico Gabriel ha delle caratteristiche che torneranno utili alla squadra che stiamo costruendo e sarà sicuramente un elemento importante all’interno del roster.”

