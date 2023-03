SERIE B UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti firma il classe 2003 Samuele Valente

By

La RSR comunica di aver raggiunto l’accordo con il classe 2003 Samuele Andrea Valente fino al 30 giugno 2023.

Nato a Castelfranco Veneto il 17 gennaio 2003, il ventenne centro di 210 cm arriva dal Kleb Basket Ferrara in seguito alla rinuncia di quest’ultima al campionato di A2. La sua carriera comincia a Bassano nell’Orange1 società nella quale è cresciuto. Lo scorso anno era in forza alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria, con cui ha affrontato la RSR nel primo turno dei playoff 2021/2022. Centimetri e freschezza al servizio di coach Dell’agnello che vede allungarsi ulteriormente un roster già molto profondo, caratteristica importante per tentare l’assalto alla promozione.

Queste le prime parole del giovane che si unirà al resto della squadra in quel di Busto Arsizio: “Ho intenzione di lavorare molto su me stesso e di crescere ancora e sono certo che la Real Sebastiani mi sarà molto d’aiuto per questo. Contraccambierò dando il massimo contributo!”.

Valente indosserà la maglia numero 14.

