SERIE B UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti ingaggia il montenegrino Danilo Pavicevic

Danilo Pavicevic, montenegrino classe 2003, è il secondo teen-ager della RSR per la stagione 2022/2023. La guardia ha firmato con la Sebastiani un accordo triennale e giocherà con la #7.

LA BIOGRAFIA

Pavicevic è nato in Montenegro, ad Herceg Novi, il 17 giugno 2003. Lo scorso anno approda a Firenze dove colleziona 11 presenze durante la regular season. Danilo sarà una delle numerose guardie a disposizione di coach Dell’Agnello e nelle rotazioni avrà il ruolo di mantenere costante la dinamicità del reparto esterni.

DICHIARAZIONI

“Sono orgoglioso di essere in una squadra come la Sebastiani che ha tanta storia e dove il livello del basket è elevatissimo per la Serie B. Ho tanti compagni con esperienza alle spalle da cui posso imparare tanto e sono sicuro che ognuno darà il massimo per raggiungere l’obiettivo finale. Forza Rieti!”

