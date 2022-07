SERIE B UFFICIALE – Riccardo Azzano firma con Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Riccardo Azzano, guardia-ala di 192 cm per 95 kg.

Nato a Udine il 9 maggio 2002, Azzano arriva alla Ristopro dopo aver disputato la Serie B con la Falconstar Monfalcone nel 2021-22, dove si è ritagliato 13 minuti di spazio a partita: nelle 28 gare disputate con la maglia biancorossa ha realizzato 3 punti di media ecatturato 2.7 rimbalzi. Il giovane friulano ha anche avuto l’occasione di mettersi in mostra, in cinque incontri, con l’Apu Udine, formazione di A2 che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione nella massima serie.

Azzano è cresciuto nel vivaio udinese ed ha avuto l’occasione di muovere i primi passi nel mondo senior con la seconda squadra bianconera, Udine Basket Club 1977: dal primo campionato in C Gold disputato quando aveva appena 16 anni, fino a quello del 2021 in C Silver in cui ha realizzato 8.8 punti di media in 10 partite.

Per Riccardo arriva la prima esperienza fuori dalla propria regione, e lo farà con la maglia biancoblù, per continuare il proprio percorso di crescita cestistica con un ruolo importante nella rotazione. Da parte di tutta la società, a lui un grande augurio per una stagione ricca di soddisfazioni.

