SERIE B UFFICIALE – Riccardo Bassi approda a Vicenza

Il centro classe 2001 Riccardo Bassi lascia Roseto e firma con la Pallacanestro Vicenza 2012. Reduce da una stagione in cui ha vinto la Coppa Italia LNP ed è arrivato in finale playoff, ora è pronto per giocare minuti importanti in Serie B.

🇮🇹 Riccardo Bassi è il rinforzo della Pallacanestro Vicenza sotto canestro!



Lo scorso anno con Roseto @roseto_a il centro classe 2001 ha vinto la Coppa Italia @LNPSOCIAL e ha raggiunto la finale dei play-off.



In bocca al lupo @ilpeluches17 👏🏼#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/xPEePddqF5 — Tangram Sports (@TangramSports) August 2, 2022