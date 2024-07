SERIE B UFFICIALE – Riccardo Carta firma con Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Riccardo Carta per la stagione 2024/25; l’ala-centro è il quarto tassello dello scacchiere di coach Niccolai.

Nato a Thiene (VI) il 1 luglio 2003, 203 cm per 91 kg, Riccardo cresce cestisticamente nei settori giovanili di Vicenza prima e Virtus Bologna poi; nella città del basket ha l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani d’Italia, arrivando a disputare due finali nazionali (Under 15 e 16) da protagonista.

Arriva poi il trasferimento alla Reggiana, altro grande palcoscenico, dove il ragazzo riesce a dividersi tra Under 19, Next Gen Cup e prima squadra in Serie A1; non arriva il debutto nel massimo campionato nazionale, ma ha comunque la gioia personale di disputare uno spezzone di un match di Eurocup contro i danesi del Bakken Bears.

Nelle ultime due annate Riccardo si afferma stabilmente in B Nazionale, prima alla Virtus Imola (4 punti e 4 rimbalzi in 15’) giocando anche contro Fabriano, poi alla Pallacanestro Crema (3.3 punti e 2 rimbalzi in 11’).

Ora il trasferimento nella città della carta con l’augurio, da parte di tutta la società, che sia una stagione ricca di soddisfazioni.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini