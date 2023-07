SERIE B UFFICIALE – Riccardo Chinellato è un nuovo giocatore della Paffoni Omegna

Si apre con il botto il mercato estivo della Fulgor Basket: dopo quattro preziose conferme è Riccardo Chinellato il primo nuovo volto della Paffoni 2023-2024. Benvenuto in casa rossoverde!

Cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Cantù, l’ala classe 2000 vanta una grande esperienza in categoria, ma soprattutto diverse stagioni giocate in Serie A2 a Roma e Piacenza. Lo scorso anno in forza a Rieti è arrivato a un passo dal conquistare la promozione giocando con la Real Sebastiani il quadrangolare per l’accesso ai due slot disponibili verso la categoria superiore, a conclusione di un’annata stratosferica testimoniata da queste cifre: 14.5 punti a partita, 6.3 rimbalzi e 15.80 di valutazione ad allacciata di scarpe.

Filippo Fanchini, DS di Fulgor Basket, commenta così il suo arrivo: “Dopo le conferme annunciate e l’arrivo di coach Ducarello, è una grande soddisfazione poter annunciare l’arrivo di un giocatore di altissimo livello come Riccardo. Stiamo parlando di un assoluto protagonista e lo ha dimostrato anche la scorsa stagione, in una squadra che è arrivata ad un passo dalla promozione in Serie A2. Il suo apporto fisico vicino a canestro, la vena realizzativa e l’esperienza maturata anche a livelli superiori saranno fondamentali per noi”.

UFF. STAMPA FULGOR BASKET OMEGNA