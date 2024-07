SERIE B UFFICIALE – Riccardo Crespi è il nuovo centro di Ravenna

L’OraSì Basket Ravenna comunica la firma per la stagione sportiva 2024/2025 di Riccardo Crespi, l’anno scorso all’Andrea Costa Imola dove ha realizzato 10,8 punti ed 8,3 rimbalzi di media in poco più di 27 minuti di gioco.

Il giocatore classe 1997 è cresciuto nelle giovanili della pallacanestro Aba Salluzzo. Dopo un anno di esperienza oltreoceano, precisamente alla Lincoln High School, fa il suo esordio in serie B nel 2015 con il Cus Torino, mettendo a segno 3,1 punti di media in 31 partite. Nella stagione successiva partecipa al campionato di serie C Gold con il Cus Torino, riuscendo però ad esordire anche in serie A. Dalla stagione 2017/2018 inizia la sua esperienza in serie B, accompagnata da una crescita costante. Negli anni passati tra Piombino, Pavia, Ozzano e Empoli infatti, la media punti di Crespi cresce da 2,5 ai 12,25 realizzati nella seconda parte di stagione con l’Use Computer Gross Empoli. Nel 2021, con la Sutor Montegranaro, il giocatore torinese continua la propria crescita facendo registrare 12 punti ed 8 rimbalzi di media in stagione regolare. Ma è a Crema, nella stagione successiva, che il centro giallorosso ha la miglior stagione personale: in 30 minuti di gioco realizza 13,7 punti e 9,6 rimbalzi, a cui aggiunge quasi due stoppate a partita, permettendo alla sua squadra di raggiungere la salvezza.

Le prime parole del giocatore: “Sono molto contento di aver avuto la possibilità di firmare a Ravenna: una società seria con una grande storia alle spalle. Sono molto carico per l’inizio di questo nuovo campionato di B Nazionale dove si è alzato molto il livello, in particolare nel girone sud. Parlando col coach ho capito il suo stile di gioco e cosa vuole che mettiamo in campo. Proprio per questo sono convinto che, come squadra, potremo farci valere e toglierci tante soddisfazioni durante il campionato. Saremo una squadra giovane ma sono sicuro che riusciremo a dare del filo da torcere ad ogni avversario.”

Le parole di coach Gabrielli: “L’arrivo di Riccardo per noi è molto importante perché aumenta il livello fisico della squadra. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto molto bene ad Imola, capace di sfruttare ottimamente le situazioni di post basso e di pick and roll. Le sue doti, sia dal punto di vista difensivo che offensivo, ci permettono di avere un’adeguata copertura dentro il pitturato, che ci sarà sicuramente utile in un campionato fisico come quello che andremo ad affrontare.”

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna