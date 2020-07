SERIE B UFFICIALE – Riccardo Crespi sotto canestro nella nuova Use Computer Gross

L’Use Computer Gross ha un nuovo centro. Si tratta di Riccardo Crespi, classe 1997, nell’ultima stagione in campo con Ozzano, nel girone C.

Classe 1997, torinese, il pivot è nato e cresciuto cestisticamente nella pallacanestro Saluzzo dove ha giocato le stagioni 2012/2013 e 2013/2014 facendo anche l’esordio in serie C regionale piemontese. L’anno successivo, grazie ad un’esperienza di studio negli Stati Uniti, milita un anno nella Lincoln High School salvo poi tornare in Italia giocando a Torino per due campionati in doppio tesseramento fra Cus (serie B e serie C l’anno successivo) ed Auxilium in serie A dove si toglie la soddisfazione di fare l’esordio nel masismo campionato contro Varese segnando anche due punti. Da lì tre stagioni in serie B (Piombino, Pavia ed Ozzano) prima del suo arrivo a casa Use. Nella nuova squadra prenderà il posto di Juan Caceres. Benvenuto a Empoli, Riccardo.

— Ufficio Stampa Use/Use Rosa