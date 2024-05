SERIE B UFFICIALE – Riccardo Eliantonio guiderà Omegna anche nella stagione 2024-2025

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Riccardo Eliantonio sarà il capo allenatore della prima squadra di Serie B Nazionale anche durante la stagione 2024-2025. L’allenatore arrivato lo scorso marzo in riva al Lago ha fin da subito trovato il giusto feeling con l’ambiente, entrando in sintonia con i tifosi rossoverdi, ma soprattutto lavorando a stretto contatto con la dirigenza.

Con la conferma di coach Eliantonio ad inizio maggio, il Club ha ora a disposizione un’adeguata finestra temporale per soddisfare le esigenze tecniche in vista di una stagione 2024-2025, che si preannuncia ancor più dura e impegnativa considerato il fitto calendario.

Queste le parole di Riccardo Eliantonio dopo la riconferma: “È stato facile per me dire sì alla società. Sono stato accolto benissimo, ricevendo affetto e attestati di stima che mi spingono a credere che questo sia il posto giusto per fare bene. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, sfruttiamo questa dolorosa pausa a disposizione non per pensare a quanto sia stata difficile la passata stagione, ma piuttosto per ripartire al meglio in vista della prossima. Sono già al lavoro con il nostro DS Fanchini per cercare le “persone” giuste che facciano parte della Fulgor 2024 – 2025. Ringrazio i tifosi che mi hanno sostenuto fin da subito, dando energia positiva a tutto l’ambiente e faccio loro un appello, quello di aspettare con entusiasmo la nuova stagione perché credo ci potremo divertire assieme”.

Filippo Facchini, Direttore Sportivo del Club, commenta così la scelta di confermare Eliantonio: “Sono molto contento di come Riccardo si sia approcciato alla nostra realtà un paio di mesi fa. Le sensazioni positive ridate all’ambiente e la scossa data alla squadra ci hanno fatto pensare a lui come candidato principale per la nuova stagione. I primi colloqui tecnici sulla costruzione della nuova squadra sono stati molto positivi, dunque la sua permanenza è stata una naturale conseguenza di tutti questi aspetti. Siamo già operativi sul mercato e cercheremo di formare una squadra in grado di competere contro tutti, sebbene ora sia ancora troppo prematuro fissare obiettivi concreti”.

