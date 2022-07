SERIE B UFFICIALE – Riccardo Iattoni saluta Ozzano

New Flying Balls comunica che per la stagione 2022/23 l’atleta Riccardo Iattoni non farà parte del roster a disposizione di coach Loperfido.

A “Iatto” vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per quanto in questa stagione ha portato a tutta la Famiglia Flying, dentro e fuori il parquet. Come per la precedente esperienza di due anni fa “Richi”, si è dimostrato una persona ricca di valori, nonché un vero uomo spogliatoio, sempre apprezzato dal nostro pubblico e dagli addetti ai lavori.

A Riccardo facciamo infine il più grosso in bocca al lupo per le prossime esperienze professionali nel mondo della palla a spicchi.

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano