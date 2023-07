SERIE B UFFICIALE – Rieti firma Tomas Cavallero

La NPC Rieti è lieta di comunicare l’ingaggio di Tomas Cavallero, Ala italo-argentina di 25 anni, per molte stagioni al Boca Juniors e nel 2022-2023 in forza al Kralovsti Sokoli, dove si è messa in luce con una media di 15.8 punti a partita, 4.8 rimbalzi e 2.7 assist. Cavallero è alto 199 centimetri e si presenta a Rieti con il 80,6% dai Liberi, il 59% da Due, il 27% da Tre.

“Sono felice per questa nuova sfida. So che la NPC è un club con una grande storia, quindi è un onore per me farne parte. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, lo staff e i fan. Spero che tutti potremo goderci questa stagione con tante vittorie” – commenta Cavallero.

