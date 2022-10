SERIE B UFFICIALE – Rinforzo Caserta, ecco Visentin

Vittorio Visentin, ala/centro di 205 cm., è un nuovo giocatore della Juvecaserta 2021. Nato a Monselice (PD) il 25 settembre del 1995, ha debuttato nei campionati senior nel 2012/2013 con il Broetto Padova in serie C. Nel 2014/15 il passaggio alla categoria superiore con la Pienne Pordenone. Da allora la sua presenza nel campionato di B è diventata una costante vestendo in successione le maglie di Agrigento, Valsesia. Battipaglia prima di un biennio a Nardò. Nel 2020 è approdato al Molfetta da dove si è trasferito a metà stagione a Livorno prima di firmare lo scorso anno con Monopoli con cui ha realizzato una media di 7 punti e 6 rimbalzi a partita.

Nel corso della sua carriera ha anche indossato la maglia azzurra con le nazionali under 18 ed under 19 con cui ha partecipato ai campionati mondiali di categoria.

«Sono veramente entusiasta di entrare a fare parte di questo progetto – le prime parole del neo bianconero – e sono pronto a dare tutto il mio supporto e impegno alla squadra e alla società per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tutto in un contesto speciale e colmo di tradizione cestistica come è la città di Caserta. Ho già parlato via telefono con il coach con il quale ci siamo confrontati e non vedo l’ora di scendere sul parquet e mettermi a disposizione della squadra».