SERIE B UFFICIALE – Riso Scotti Punto Edile Pavia esonera coach Baldiraghi

Riso Scotti Punto Edile Pavia comunica di aver sollevato Massimiliano Baldiraghi dall’incarico di capo allenatore. Si tratta di una separazione particolarmente tormentata e sofferta, per lo spessore umano e professionale dell’allenatore, al quale vanno i nostri più vivi ringraziamenti per i quattro anni di percorso condiviso. Anni in cui società e pubblico hanno potuto apprezzare la dedizione, la competenza e la passione che il coach pavese ha messo nel quotidiano lavoro in palestra. Riso Scotti Punto Edile Pavia augura a Baldiraghi tutto il meglio per il prosieguo della propria carriera professionale. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che sarà presente alla ripresa degli allenamenti della squadra, prevista per domenica 27 dicembre.

Comunicazione Omnia Basket Pavia