SERIE B UFFICIALE – Rocchi, Valentini e Ferraro rinnovano con Jesi

L’Aurora Basket è lieta di annunciare le conferme dell’ala Massimiliano Ferraro, del play-guardia Antonio Valentini e dell’esterno Simone Rocchi anche nella prossima stagione sportiva. Per Max e Antonio sarà la terza stagione consecutiva in arancioblù, per Simone il secondo anno dopo l’arrivo in corsa nello scorso dicembre.

Ala di 198 centimetri, classe 1998, Ferraro è un prodotto del Settore Giovanile di Trieste, sua città natale e prima squadra con cui ha esordito e militato nel campionato di A2 dal 2014 al 2017. Nel curriculum, ormai noto ai tifosi arancioblù, l’ala arancioblù annovera le esperienze a Crema, Cesena, Orzinuovi e Assigeco Piacenza, in Serie A2, ultime tappe prima dell’approdo a Jesi. Un’Aurora in cui Ferraro, con il suo atletismo e la sua duttilità sarà ancora protagonista dopo le ultime due stagioni in crescendo: 11,1 punti, 6,2 rimbalzi di media e quasi il 50% da 2 punti e il 31% da 3 nell’annata del playoff perso solo in gara-4 contro la corazzata Sebastiani Rieti, 11,8 punti, 5,8 rimbalzi e 1,6 assist a partita con il 51% da 2 e il 38% da 3 lo scorso anno in cui è stato spesso ago della bilancia arancioblù.

Antonio Valentini, classe 1999, è nato e cresciuto a Jesi nell’Aurora Basket dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili si tratta di una gradita conferma in canotta arancioblù. Nel percorso giovanile, fatto tutto con la maglia leoncella, ha assaggiato anche le minors marchigiane, prima la Serie D con la maglia della formazione satellite della Virtus 88, poi, l’anno seguente, la C Silver con la maglia dell’Aesis ’98, affacciandosi contemporaneamente anche in Prima Squadra agli ordini di coach Damiano Cagnazzo. Nel 2019/20 il salto definitivo tra i grandi con la maglia di Senigallia nella stagione interrotta per il Covid; alla ripresa, l’anno successivo, ecco il ritorno a Jesi, dove, agli ordini di coach Ghizzinardi, è pedina importante nella conquista dei playoff, mettendosi in luce anche nella bellissima serie contro la Real Sebastiani Rieti. Un ruolo, il suo, confermato anche nella scorsa stagione dove mette a disposizione di coach Francioni tutta la sua energia e la sua abnegazione, importantissime in regular season come nella serie playout con Civitanova.

Simone Rocchi, infine, è un esterno classe 2000 romano, che ha mosso i primi passi nella sua città con la formazione del Lido di Roma, portando alle finali nazionali sia la squadra Under 15 che, l’anno successivo, la Under 16. In seguito con la squadra Under 18 Eccellenza trionfa nella Coppa Italia di categoria. L’anno successivo ecco l’approdo definitivo tra i senior, prima con la Nuova Lazio Pallacanestro in serie C Silver Lazio, poi con l’Eurobasket Roma, dove coach Nunzi lo aggrega alla prima squadra. L’annata successiva è quella dell’affermazione definitiva: Rocchi accetta l’offerta di Civitanova Marche dove trascorrerà un biennio veramente importante in cui, nel marzo 2021, conquista anche il titolo di miglior Under del mese. La scorsa stagione Rocchi veste prima la maglia di Cividale del Friuli, poi, da dicembre, quella della General Contractor andando a ricoprire un ruolo importante, specie a livello di produzione offensiva, chiudendo con 14,4 punti di media tra regular season e playout, sfiorando il 50% da 2 e il 30% da 3 punti.

Uff.Stampa Aurora Basket Jesi