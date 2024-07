SERIE B UFFICIALE – Roseto annuncia Nicolò Dellosto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo per la stagione sportiva 2024/25 con l’atleta Nicolò Dellosto, da oggi nuovo giocatore della Liofilchem.

Nato a Trieste nel 2000, ala di 201 cm, Dellosto è un ragazzo dai mezzi atletici importanti, versatile e, nonostante la giovane età, vanta già anni di esperienza in Italia in campionati di A e A2.

Gli inizi proprio nelle squadre della sua città natale, prima con l’Azzurra e poi con la Servolana Trieste. Nel 2017 è la Pallacanestro Reggiana a mettere gli occhi su di lui: con la canotta di Reggio Emilia completa il percorso giovanile arrivando anche in prima squadra nella massima serie. L’anno successivo l’approdo alla Fortitudo Bologna sempre in Serie A, mettendo a referto 3 punti di media ad incontro. La stagione 2020/21 a metà tra Bologna e Ferrara (A2), e con la squadra estense totalizza 3 punti di media con quasi 2 rimbalzi.

In A2 ci rimane anche l’anno seguente con la canotta di Cento, poi nuovamente Serie A con la Gevi Napoli, mentre lo scorso anno la firma con Chiusi in A2, facendo registrare 6 punti di media con oltre 3 rimbalzi, il 48% da due ed il 33% da oltre l’arco.

Curiosità: ha indossato la canotta della Nazionale Italiana nelle giovanili U15, U16 e U18.

Queste le prime parole di Nicolò Dellosto da neo giocatore biancazzurro: “Sono estremamente contento di entrare a far parte di questo progetto molto ambizioso di Roseto, piazza storica del nostro basket con un tifo ed pubblico appassionato e caloroso. Ho notato sin dall’inizio la volontà di fare un campionato di vertice e di alto livello e sono sicuro che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. In ultimo, ringrazio la società e lo staff per la fiducia dimostratami. Non vedo l’ora di cominciare!”

Il DS Verrigni commenta così l’ultimo innesto rosetano: “Atleta che, seppur giovane, ha maturato tanta esperienza nei primi due campionati nazionali e personalmente già lo seguivo ai tempi della Next Gen. Giocatore dalle grandi qualità, ha grandi margini di miglioramento, tiratore temibile da fuori e all’occorrenza può dare anche qualche minuto da numero 3.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO