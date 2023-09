SERIE B UFFICIALE – Roseto chiude col botto, in regia il greco Mantzaris 

La Pallacanestro Roseto รจ lieta di comunicare di aver trovato lโ€™accordo per la stagione 2023/2024 con lโ€™atleta ๐—ฉ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐˜๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜€, che chiude cosรฌ il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Si tratta sicuramente di un colpo senza precedenti quello del play-guardia nato ad Atene il 16 Aprile del 1990, che non avrebbe neanche bisogno di troppe presentazioni visto il prestigio assoluto del suo curriculum sia con le squadre di club in Europa che con la nazionale greca.

Infatti, dopo gli inizi al Peristeri, con cui conquista la promozione nella massima serie ellenica nel 2008/2009, si trasferisce allโ€™Olympiacos nel 2011/2012 e vi resta per otto stagioni scrivendo pagine di storia del basket europeo. Infatti รจ uno dei protagonisti del doppio successo consecutivo in Eurolega dei โ€œRedsโ€ nel 2011/2012 e nel 2012/2013, disputando anche le finali nel 2014/2105 e nel 2016/2017. Nel frattempo conquista anche tre titoli nazionali in Grecia .e la Coppa Intercontinentale FIBA nel 2013.

Al termine della stagione 2018/2019, dopo aver collezionato 210 presenze in Eurolega, con 4,3 punti, 2,1 assist di media con il 35% da 3, e 245 tra campionato e coppa di Grecia con la maglia dellโ€™Olympiacos, si trasferisce in Russia allโ€™Unics Kazan, per poi far ritorno in terra ellenica prima al Promitheas Patrasso e poi al Peristeri. Inizia la stagione 2021/2022 in Polonia allo Stal Ostrow Wielkopolski, per poi avere una breve apparizione in Israele allโ€™Hapoel Eliat e tornare nuovamente in Grecia al PAOK Salonicco e, nella scorsa stagione, allo Ionikos Nikaias, per poi chiudere il 2022/2023 in Venezuela con i Panteras de Miranda, per un totale di oltre 400 presenze nella Esake Basket League, il massimo campionato greco, cui aggiunge 22 gare disputate in Eurocup con Unics Kazan e Promitheas Patrasso.

Lungo e prestigioso anche il curriculum con la propria nazionale, con cui ha conquistato titoli fin dalle giovanili (medaglia dโ€™oro agli Europei Under 18 nel 2008 ed Under 20 nel 2009 e medaglia dโ€™argento agli Europei Under 20 nel 2010 ed ai mondiali Under 19 nel 2009), debuttando con la rappresentativa maggiore nel 2011 e partecipando a svariate edizioni dei campionati Europei, Mondiali e tornei Pre Olimpici, per un totale di oltre 150 presenze.

Queste le parole del DS Verrigni sul nuovo innesto biancazzurro: โ€œ๐˜š๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜™๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ถฬ€ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช ๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜‰, ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ป๐˜ข ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข. ๐˜š๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ. ๐˜Œโ€™ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญโ€™๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฆฬ€ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜‰ ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ข๐˜ท๐˜ถ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ข๐˜ท๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข. ๐˜‹๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ท๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ป๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข. ๐˜๐˜ญ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช, ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฎ: ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜™๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฐ!โ€

Mantzaris, che arriverร a Roseto nella giornata di Mercoledรฌ 6 Settembre, indosserร la canotta biancazzurra numero 17.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO