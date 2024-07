SERIE B UFFICIALE – Roseto conferma Alessio Donadoni

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Alessio Donadoni per la stagione sportiva 2024/25, al suo secondo anno in fila con la canotta della Liofilchem. Quarto elemento in ordine di tempo, dopo gli annunci di Tsetserukou, Durante e Guaiana, Donadoni ritroverà gli ultimi due con cui ha condiviso l’ultima stagione rosetana.

Atleta super grintoso, si è guadagnato col sudore gara dopo gara il grande affetto dei tifosi biancazzurri giocando una stagione importante: 8 punti di media (con un high di 16 contro Mestre), 3 rimbalzi e 1,5 assist le cifre in stagione regolare, numeri che però sono saliti nella post-season, 10,5 punti (con high di 22 a Livorno in Gara 4), il 59% da due, oltre 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e 1,7 assist per un totale di 11,7 di valutazione in 22 di minuti di utilizzo medio.

Queste le parole del DS Verrigni sulla riconferma di Donadoni: “ Ragazzo super con dei valori importanti, è stato in grado di conquistarsi tutto il pubblico rosetano con la sua caparbietà, la tanta grinta in campo diventando in breve tempo l’idolo della curva. Bravissimo nello spezzare le partite, sempre concentrato, gran difensore ma soprattutto il gran cuore che mette sul parquet.”

