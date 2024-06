SERIE B UFFICIALE – Roseto conferma il ds Marco Verrigni 

By

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare il primo tassello per la stagione sportiva 2024/25, con Marco Verrigni che sarà ancora il Direttore Sportivo del club biancazzurro. Inizia a prendere forma, quindi, quello che sarà l’assetto rosetano per il prossimo campionato, ripartendo da uno dei pilastri della stagione passata.

Un lavoro importante quello svolto dal DS biancazzurro, rosetano doc, in una stagione coincisa con il primo posto ottenuto in Regular Season, la Final Four di Coppa Italia e la finale playoff.

Queste le parole di Marco Verrigni in vista del suo secondo campionato consecutivo con la Pallacanestro Roseto: “Sono orgoglioso di far par parte ancora di questa società. Il club ha riconosciuto il lavoro svolto in quest’ultimo anno e mi ha permesso di poter lavorare nel miglior modo possibile. Ovviamente il merito lo divido con gli altri componenti dello staff: tutti hanno fatto un lavoro importante, con dedizione e passione. Contentissimo inoltre della grande crescita di pubblico, che era tra i miei più grandi obiettivi ad inizio stagione scorsa.”

