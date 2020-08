SERIE B UFFICIALE – Roseto, Ernesto Ciafardoni nuovo presidente

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare la nomina di Ernesto Ciafardoni come nuovo Presidente del sodalizio biancazzuro. Si tratta di un ingresso importante nel nuovo club rosetano, una figura stimata non solo nel nostro territorio ma anche al di fuori dei confini abruzzesi: esordisce cestisticamente proprio con la maglia del Roseto negli anni ‘70, iniziando a giocare con le giovanili per poi arrivare in prima squadra in Serie B, entrando già allora di diritto nel cuore di tutti i tifosi rosetani con la sua tecnica e il suo grande attaccamento alla maglia. E non a caso nel corso di tutti questi anni è stato sempre riconosciuto come persona che ha dato tantissimo alla pallacanestro nostrana.

Queste le prime parole del neo presidente Ciafardoni: “ Emozionato e soprattutto onorato di ricoprire una carica così importante in un posto dove la pallacanestro è storia; questo deve essere per me un punto di partenza per poter crescere ancora professionalmente e cercare di dare una mano importante al club”

FONTE: UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO SSD