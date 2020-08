SERIE B UFFICIALE – Roseto firma Aleksa Nikolic

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo, per la stagione sportiva 2020/21, con il giocatore Aleksa Nikolic, a partire dalla giornata di oggi un nuovo giocatore biancazzurro. Nato a Belgrado (Serbia) il 3 Maggio 1999, ala-pivot di 205 cm, Nikolic è un ragazzo dai mezzi atletici importanti, versatile, e nonostante la giovanissima età già con anni di esperienza in Italia.

Nel 2015, a soli 16 anni, l’arrivo al Basket Bassano, uno dei settori giovanili più importanti e strutturati nel panorama cestistico italiano: con la squadra veneta disputa il Campionato di C Regionale e soprattutto l’U18, con cui raggiunge nel 2017 le Finali Nazionali di Udine segnando oltre 14 punti conditi da 10,5 rimbalzi di media. Proprio nell’estate del 2017 la grande chiamata da Treviso, esordendo in A2 con un high di 10 punti contro Montegranaro. La stagione successiva la firma a Rieti, restando sempre in A2 , squadra con cui rimane per 2 anni di fila.

Curiosità: a Roseto Aleksa ritroverà Andrea Pastore, compagno di squadra nell’ultima stagione a Rieti.

Coach Tony Trullo commenta così l’ultimo innesto rosetano: “ Un giocatore molto solido, che ben si integra con Amoroso e Serafini, alternandosi sia nella posizione di 4 che di 5. Si tratta di un ragazzo che ha alle spalle importanti campionati di A2, cresciuto molto anno dopo anno e sono convinto che in questa stagione crescerà ancora di più .”

FONTE: UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO SSD