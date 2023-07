SERIE B UFFICIALE – Roseto firma Dimitri Klyuchnyk

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con il giocatore 𝗗𝗶𝗺𝗶𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗹𝘆𝘂𝗰𝗵𝗻𝘆𝗸, che a partire dalla giornata di oggi è un nuovo giocatore biancazzurro.

Pivot di 211 cm classe 1994 di origini ucraine, Dimitri negli ultimi anni è diventato uno dei “lunghi” di spicco del Campionato di Serie B: atleta dalle grandi doti realizzative, molto abile in post basso e soprattutto oltre l’arco dei 6,75.

Dimitri arriva da Ozzano, dove ha trascorso le ultime due stagioni in fila (oltre a quella del 2018/19), nel mezzo le annate a Faenza e Juvi Cremona; soprattutto gli ultimi due anni in terra ozzanese hanno permesso al neo biancazzurro di mettersi in gran luce nel panorama cestistico di B. Stagione 2021/22 chiusa a 15,5 punti con oltre 6 rimbalzi, il 62% da due in 28 minuti di utilizzo; la stagione appena conclusa invece è stata la migliore in carriera per Klyuchnyk, sempre in maglia New Flying Balls con chi ha chiuso al 4° posto la regular season del Girone C, 16,2 punti con il 63% da due, il 35 da tre, 7 rimbalzi, mentre in post season la media punti è stata di 15.

Curiosità: nella gara giocata il 16 aprile 2022 contro Roseto Dimitri ne ha messi 30 con 12/16 al tiro totale.

Il DS Marco Verrigni commenta così il primo innesto rosetano: “Un giocatore che sa giocare sia spalle a canestro ma al tempo stesso ha anche una buonissima mano sul perimetro, per intenderci il classico 5 moderno; atleta che è stato sempre in crescita nelle ultime stagioni, per noi pedina importante con ancora tanti margini di miglioramento, e crediamo molto sul suo rendimento stagionale.”

Queste le prime parole del neo giocatore biancazzurro: “Sono molto contento di venire a giocare in una società importante come Roseto, non appena si è presentata l’occasione non ho avuto dubbi a dire si. Giocare in una piazza così ambiziosa mi dà stimoli enormi e non vedo l’ora d’iniziare e vedere il PalaMaggetti pieno.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO