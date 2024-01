SERIE B UFFICIALE – Roseto firma Petracca

By

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con il giocatore Andrea Petracca che andrà a rinforzare sin da subito il roster a disposizione di Coach Franco Gramenzi.

Ala di 198 cm, pugliese classe 1997, Petracca negli ultimi anni si è ritagliato un notevole spazio nel campionato di Serie B, giocatore esperto dotato di un notevole tiro dai 6,75 oltre che essere molto temibile da dentro il pitturato. Negli ultimi playoffs in canotta Fabriano, è stato uno dei giustizieri di Roseto, totalizzando ben 27 punti nelle prime due gare prima di fermarsi per un infortunio.

Muove i primi passi a livello giovanile tra Lecce e Brindisi, nel 2018 il primo vero campionato tra i Pro con San Severo in Serie B, dove era compagno del nostro Antonello Ruggiero; stagione che coincide con la promozione in A2. Al termine del campionato la firma a Valsesia, quasi 9 punti e 5 rimbalzi, poi il biennio con Vicenza, sfidando proprio la Liofilchem in campionato: sempre medie importanti, 9 punti, 6 rimbalzi e un ottimo 40% nella seconda stagione vicentina. L’anno passato a Fabriano arrivando fino alla finale playoff persa poi contro la Luiss Roma e giocando l’ennesima stagione da protagonista: quasi 10 punti a cui aggiunge 6 rimbalzi, punti che nella postseason sono ben 11 a incontro.

Andrea, aggregato ai biancazzurri da circa 2 settimane per prendere parte agli allenamenti, esordirà domani proprio in occasione del derby contro Chieti e indosserà il numero 77.

Il DS Marco Verrigni presenta il nuovo acquisto in casa Liofilchem: “Giocatore duttile che può ricoprire due ruoli giocando sia da 3 che da 4, buonissimo tiro da tre punti, viene da un infortunio importante ma ha recuperato già bene, clinicamente è apposto, ovviamente ci vorrà un po’ di tempo per essere integrato perfettamente all’interno del gruppo e ritrovare il top della forma ma da sono sicuro non ci sarà nessun problema.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO