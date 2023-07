SERIE B UFFICIALE – Roseto, il secondo volto nuovo è Iba Koite Thiam

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con il giocatore Iba Koite Thiam, secondo volto nuovo del roster biancazzurro per la stagione 2023/2024.

Pivot di 205 cm, classe 1998 di origini senegalesi fa dell’atletismo e del gioco interno i suoi punti di forza principali.

Non è un volto totalmente nuovo nella pallacanestro abruzzese, avendo militato a Giulianova in Serie B nella stagione 2020/2021.

Muove i primi passi tra i senior a Livorno, sempre in Serie B, dal 2014 al 2016, per poi trasferirsi in A2 a Forlì nel 2016/2017, prima di tornare nel terzo campionato nazionale a Lugo, Fabriano, Palestrina (oltre alla già citata esperienza a Giulianova) e Pozzuoli nel girone D, dove nella scorsa stagione ha viaggiato alla media di 10,1 punti, con il 56% al tiro da 2 e 7,7 rimbalzi in quasi 27 minuti di utilizzo.

Il DS Marco Verrigni presenta il secondo acquisto in casa Liofilchem: “Giocatore verticale e di grande energia di cui c’è bisogno in qualsiasi squadra; inoltre dispone anche di un discreto tiro dalla media, un 2,05 capace di difendere anche sui piccoli e stoppatore eccelso con tanta esperienza pur essendo solo un classe ’98.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO