SERIE B UFFICIALE – Roseto ingaggia Edoardo Di Emidio

La Pallacanestro Roseto comunica di aver stipulato un contratto per la stagione sportiva 2020/21 con l’atleta Edoardo Di Emidio, a tutti gli effetti ora un giocatore biancazzurro. Classe 1993, Rosetano doc, alto 189 cm, forte fisicamente, Di Emidio sarà il play titolare nello scacchiere di Coach Trullo.

Gli inizi sono proprio a Roseto, settore giovanile e C Regionale, nel 2010 il trasferimento a Chieti, con cui disputa il campionato di B Dilettanti e poi A Dilettanti: nel 2012 l’arrivo a Lanciano, segnando oltre 13 punti di media a gara. L’anno successivo il ritorno a Chieti (due anni consecutivi ) in A2 Silver, disputando anche i playoffs: l’estate 2015 la firma a Palermo, in Serie B, rimanendo in Sicilia per due stagioni , con numeri importanti, oltre 8 punti, 4,2 rimbalzi e quasi 3 assist, confermandosi come uno dei migliori play del girone.

Conclusa l’avventura a Palermo, ecco la firma a Bisceglie, in Puglia, restando sempre in B, raggiungendo per due anni consecutivi la post season, oltre alla qualificazione alla Coppa Italia. Il 2018 nuovamente con la canotta di Chieti, segnando 8,5 punti, con il 56% da due e 37% da tre, e abbinandoci 4 assist a incontro. L’ultima stagione Di Emidio la passa ad Omegna, giocando un buonissimo campionato e contribuendo alla seconda posizione in classifica fino allo stop per il lockdown.

Tony Trullo descrive così l’arrivo di Edoardo Di Emidio: “ Giocatore che conosco da quando era bambino, play adatto per innescare i nostri esterni e lunghi, oltre ad essere un giocatore interscambiabile con altri ruoli. Viene da campionati di alto livello con squadre costruite per rimanere nella parte alta della classifica, un atleta molto intenso, fisicamente importante e soprattutto con la sua firma aumentiamo la cosiddetta “rosetanità” nel roster. “

