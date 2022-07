SERIE B UFFICIALE – Roseto ingaggia Gianmarco Fiusco

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver definito l’ingaggio per la stagione 22/23 di Gianmarco Fiusco, play/guardia classe 2003 di 193 cm., cresciuto nei settori giovanili delle società Aurora e New Basket di Brindisi, la sua città.

Reduce da una stagione all’Oxigen Bassano del Grappa, società militante in C Gold che da anni sforna alcuni dei migliori talenti italiani, nel maggio scorso si è messo in mostra all’evento Next Gen giocando con la formula del prestito con la maglia dell’Olimpia Carpegna Pesaro e risultando MVP della gara inaugurale contro Napoli (18 punti in 22’) e ripetendosi nella gara successiva contro Brescia (20 punti in 25’).

Un talento, quello del giovane brindisino, che a Roseto ha avuto già modo di farsi ammirare nel 2017 al Trofeo delle Regioni (la sua squadra chiuse al quarto posto), e successivamente conquistando la medaglia di bronzo con la Nazionale Under 16 ai Campionati Europei del 2019.

Con Bassano ha preso parte alle finali nazionali Under 19 di Ragusa.

Queste le prime parole del nuovo acquisto Gianmarco Fiusco.

“Sono particolarmente felice e soddisfatto per questa nuova avventura in una piazza così importante e storica e, soprattutto, affamata di pallacanestro. Dalla prima telefonata avuta con il coach Quaglia ho capito che Roseto è il luogo adatto per me. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il meglio di me al servizio della squadra. Ci vediamo presto!”

AREA STAMPA PALLACANESTRO