SERIE B UFFICIALE – Roseto ingaggia Tiberti

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo per la stagione sportiva 2024/25 con il giocatore Edoardo Tiberti, a partire dalla giornata di oggi un nuovo giocatore biancazzurro. Classe 1997, 203 cm di altezza, Tiberti negli ultimi anni si è confermato come uno dei migliori lunghi del Campionato di B Nazionale, atleta versatile, dinamico e molto talentuoso.

Terzo volto nuovo nella Liofilchem 2024/25 (il sesto in organico), Tiberti è reduce da una super stagione divisa a metà tra Chieti e Jesi, con la squadra marchigiana con cui ha chiuso al terzo posto nella regular season finale dopo aver fatto un girone di ritorno pazzesco: nelle 15 partite in terra teatina quasi 14 punti a gara con 9 rimbalzi, mentre 13,7 punti con oltre 7 rimbalzi, il 60% da due e il 38% da tre.

Gli inizi cestistici a Montichiari, poi Rimini in B nella stagione 17/18 a quasi 10 di media: la stagione successiva il salto in A2 a Treviglio, prima di tornare in B nel 2019 a Faenza, 12 punti a incontro con 8 rimbalzi. L’estate 2020 l’arrivo a Teramo con cui disputa una stagione eccellente, 14,5 nella prima fase che diventano oltre 18 nella seconda. Poi NPC Rieti e Piombino, e proprio con la squadra toscana disputa una stagione eccellente da oltre 17 punti di media, 11 rimbalzi e 22,8 di valutazione totale.

Le prime parole di Tiberti da neo giocatore biancazzurro: “

Sono molto contento di aver firmato firmato per una squadra come Roseto, società seria in una città con una storia e un amore per la pallacanestro che non si trovano dappertutto. Ho già parlato con coach Gramenzi e so che c’è molta voglia di fare bene e ma soprattutto di vincere: io darò il massimo e mi metterò a completa disposizione per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile.

Non vedo l’ora di giocare con il PalaMaggetto pieno di tifoso. Ci vediamo presto, Forza Roseto.”

Il DS Marco Verrigni commenta così l’ingaggio di Edoardo Tiberti: “Giocatore che seguivamo già da diverso tempo, atleta verticale e di movimento ma con un ottima mano da fuori, capace di giocare sia da numero 4 che da 5; è reduce da stagioni super ma soprattutto risponde ai criteri del nostro club, giocatore adatto quindi alla piazza di Roseto.”



