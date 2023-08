SERIE B UFFICIALE – Roseto pensa al futuro, ecco il giovane Ousmane Maiga

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con l’atleta Ousmane Maiga, settimo giocatore del roster biancazzurro che andrà a rimpolpare il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Ala classe 2005, originario del Mali ma di formazione Italiana, Maiga arriva in Italia a Bassano del Grappa nella stagione 2018/2019, per poi trasferirsi a Roseto dal 2021/2022 dove, nonostante la giovanissima età, si è già messo in mostra nelle ultime due stagioni tra i senior, disputando il campionato di Serie C Silver con gli Sharks, viaggiando ad oltre 15 punti di media, e nel Roseto Basket 20.20 in Serie C Gold, dove ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale chiudendo a quasi 6 punti di media in 26 gare disputate, dando un contributo più che apprezzabile alla compagine rosetana.

Notevole anche il suo percorso giovanile, avendo disputato le finali nazionali Under 14 Elite ed Under 15 d’Eccellenza con la Orange1 Bassano e quelle di Under 17 d’Eccellenza con la Roseto Basketball Academy nel 2021/2022.

Giocatore dotato di grande fisicità ed atletismo, Maiga è anche pericoloso fronte a canestro, con un tiro da 3 sempre più affidabile, che gli permettono di spaziare in entrambi i ruoli di ala. Sicuramente un prospetto interessantissimo in ottica futura che potrà proseguire il suo percorso di crescita in un contesto prestigioso e competitivo come il campionato di Serie B Nazionale, lavorando quotidianamente con coach Gramenzi ed il suo staff.

