SERIE B UFFICIALE – Rucker, ingaggiato l’ex Juvi Cremona Nasello

FERDINANDO NASELLO È UN NUOVO GIOCATORE BIANCONERO

Nato a Siena il 15 gennaio 1995, 195 cm per 88 kg, Ferdinando è reduce da due ottime stagioni giocate in B e in A2 con la Juvi Cremona. Nella stagione appena conclusa, ha prodotto 6.8 ppg, 2.8 rpg e 1.6 assist.

Settore giovanile nella Mens Sana Siena, poi un paio di campionati a San Miniato in Serie B prima di trasferirsi, sempre in B, a Pavia. Da lì il passaggio a Cremona, sponda Juvi, con cui conquista la promozione in A2 nel 21/22.

Ferdinando Nasello: “Sono entusiasta di arrivare alla Rucker, la conosco da anni e di cui da avversario ho sempre apprezzato la serietà e la solidità con cui ha affrontato le ultime stagioni. Coach e GM mi hanno fin da subito fatto un’ottima impressione, conosco già qualche compagno mentre altri li ho più volte incontrati da avversari e sono sicuro che insieme costruiremo un bel gruppo, che è la cosa fondamentale per poter onorare sempre e al meglio la maglia. Sono un 4/5 atipico, mi piace molto giocare in post basso, nonostante non abbia molti cm dalla mia. Se serve, all’occorrenza posso anche portare il pallone e in difesa mi piace mettere sempre grande intensità in ogni giocata da cui poi prendo energia per la giocata successiva. Non vedo l’ora di iniziare e spero di vedere tantissima gente a palazzo”.

Michele Gherardini: “Nasello era nei nostri radar da qualche stagione, lo abbiamo affrontato due anni fa quando fu uno degli artefici della promozione della Juvi Cremona, di cui è stato capitano in questa stagione in A2, contribuendo alla salvezza della squadra lombarda. È uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere, viste le sue doti di combattente che non molla mai, a cui abbina eccellenti qualità tecniche e tattiche che gli consentono di poter giocare in modo efficace in diversi ruoli e situazioni durante la partita. Siamo estremamente felici che abbia scelto la nostra proposta e sarà sicuramente uno dei pilastri della nostra squadra”.

Benvenuto Ferdinando!

UFF.STAMPA RUCKER BASKET