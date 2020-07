SERIE B UFFICIALE – Rucker Sanve conferma Rossetto e Durante, ingaggia Malbasa

Altre novità in casa Rucker Sanve.

Abbiamo scoperto che non ci sono soltanto le conferme e i nuovi arrivi, ma anche i ritorni, in questo caso molto graditi: sbarca nuovamente a San Vendemiano DORDE MALBASA.

Il suo viaggio non è stato lungo visto che torna dopo una stagione a Mestre, dove si è fatto valere con ottime prestazioni. Dice di essersi trovato molto bene in terra veneziana, di aver sempre percepito fiducia e calore nei suoi confronti: sentimenti che lui ha ricambiato esprimendo sul campo qualità ed intensità. Nel frattempo ha raggiunto l’obiettivo di laurearsi in agraria, la sua grande passione, subito dopo la pallacanestro: verrà certamente parcheggiata per qualche anno ma quando appenderà le scarpe al chiodo ha ben chiara l’idea di quello che vuole fare da grande.

Intanto c’è una nuova sfida da affrontare insieme alla Rucker Sanve. Abbiamo sentito Dorde e anche per lui è un ritorno gradito e gli ha fatto molto piacere il fatto che dirigenza e staff tecnico lo abbiano cercato. I motivi sono molteplici: anzitutto, nella sua prima esperienza si era trovato molto bene per cui non ha avuto alcun dubbio nel decidere; praticamente ritorna a casa e questo gli darà modo di ritrovare e frequentare tanti vecchi amici. Afferma che per lui la cosa più importante è però rappresentata dal fatto che questo ritorno gli dà l’opportunità per dimostrare sul campo il suo valore: aggiunge che quest’ultimo, nella prima occasione, si è visto solo a tratti ed è cosciente di non aver dato tutto quanto avrebbe potuto. Per cui si presenta a questa seconda chance con tanta voglia di rifarsi, di far vedere il vero Malbasa e far ricredere coloro che magari erano rimasti un po’ delusi dalla sua prima apparizione. Secondo lui questo è il motivo fondamentale che gli ha fatto decidere, senza tentennamenti, di accettare la proposta della Rucker Sanve: di conseguenza desidera ringraziare lo staff tecnico e la dirigenza per questa nuova opportunità e non vede l’ora di mettersi a disposizione e ritrovare tutto l’ambiente. Per tanti aspetti è un ritorno in famiglia.

Grazie Dorde: le tue qualità tecniche non sono certo in discussione e il fatto che la dirigenza e lo staff tecnico ti abbiano richiamato lo stanno evidentemente a dimostrare. Se poi ci aggiungiamo le motivazioni personali che hai espresso siamo sicuri che sarà una stagione sportiva positiva, per te e per la Rucker Sanve. Tu sei impaziente di riprendere a giocare e tutto l’ambiente si augura si possa iniziare a godere dello spettacolo pallacanestro quanto prima. Ti ridiamo il benvenuto e ti facciamo i migliori auguri perché tutte le tue aspettative si concretizzino.

Sempre forza Rucker Sanve!

Di seguito le conferme di Rossetto e Durante annunciate nei giorni scorsi con brevi video sulla pagina facebook del Rucker Sanve:

Uff stampa Rucker Sanve