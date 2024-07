SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia annuncia Lorenzetti

Pallacanestro Ruvo, difesa al sicuro: ecco Antonio Lorenzetti!

Continua a vele spiegate il mercato sontuoso della Talos Basket Ruvo, che ingaggia l’ala centro Antonio Lorenzetti, nelle ultime due stagioni a Montecatini, dove ha vinto da protagonista la Coppa Italia Serie B Old Wild West da protagonista.

Lorenzetti, classe 1995, è un giocatore noto per la sua intensità e dedizione alla difesa. Dal fisico possente, statuario, l’ex Montecatini è un autentico guerriero e trascinatore, in grado anche di far male con regolarità alle difese avversarie.



Negli ultimi due anni si è consacrato con la casacca dell’Herons, ma da un decennio il ventinovenne calca con regolarità parquet importanti (Bergamo, Iseo, Piadena, Orzinuovi e San Miniato), toccando anche la Serie A2 con Treviglio sempre da protagonista.

«Sono contento per la chiamata di Ruvo, società ambiziosa con un pubblico caldo, incredibile. Spero di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi con i ragazzi, dando il 110% e sono carichissimo per la nuova stagione. Ringrazio presidente, coach, società per aver creduto in me, non ho esitato un momento ad accettare la piazza ruvese». Queste le prime parole di Lorenzetti all’ombra del Talos.

Coach Rajola soddisfatto del suo approdo in terra rubastina: «Antonio è quel genere di giocatore che tutti vorrebbero nella propria squadra. Grande fisicità, grinta, energia, che andranno a dare un “booster” ai suoi compagni di squadra anche nei momenti più difficili. Inoltre, tatticamente, si completa alla perfezione con Borra nel reparto “lunghi”.



La lunga estate caldissima ruvese non si ferma dunque ed il roster 2024/2025 è sempre più completo, sempre più competitivo, pronto a far sognare i tifosi e la città per la prossima stagione, sempre più vicina.

UFF.STAMPA BASKET RUVO