SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia firma Leonardo Valesin

Nuovo innesto per la Pallacanestro Ruvo di Puglia che ufficializza l’arrivo di Leonardo Valesin, playmaker, classe 2006 di 192 cm.

L’atleta ha iniziato la stagione in corso nella Pro B tedesca con i Dragons Rhöndorf. E’ nel giro della Nazionale Under 16 maschile con cui ha collezionato 9 presenze nel 2022 con una media di 15 punti a partita. Ha esordito con la maglia azzurra al XXIV Torneo Internacional Villa de Iscar (Spagna) il 05 Dicembre 2021. Ed è proprio contro i padroni di casa spagnola che ha realizzato la sua miglior performance in azzurro, totalizzando 25 punti. Si tratta di un giovane prospetto della pallacanestro italiana. Un ragazzo talentuoso e che ha voglia di intraprendere questa nuova avventura in Italia.



“E’ il profilo giusto – spiega il presidente Nicola Fracchiolla – per aggiungere un valore prezioso a questa squadra. Volevamo un under di prospettiva che potesse dare man forte ai nostri atleti, allungando le rotazioni. Abbiamo superato importanti rivali che avevano posto gli occhi sul ragazzo e di questo siamo contenti. Un investimento importante per l’Accademy Talos Ruvo!”.

Vestirà la canotta numero 7. La Tecnoswitch ringrazia l’Agenzia Players Group.



Benvenuto a Ruvo, Leonardo!

