SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia firma Nikola Markovic 

I biancoblu del Presidente Fracchiolla mettono a segno un altro grande colpo per la stagione 2024/2025: si tratta di Nikola Markovic, guardia tiratrice classe 2000, già biancoblu dal 2020 al 2022.

Di fisicità importante (197 cm per 88 kg di peso), Markovic è un giocatore duttile in grado di svolgere egregiamente i ruoli di guardia, ala piccola e “quattro tattico”, risultando efficace in ambo le fasi di gioco.

Nella scorsa stagione il serbo di formazione italiana ha disputato un campionato da protagonista con la canotta di Rieti.

Markovic cresce cestisticamente con il Basket Catanzaro, con cui disputa tre campionati in tre categorie differenti (serie D, C e B), poi il salto di categoria a Scafati (A2) e le esperienze a Ruvo rendono la guardia serba un giocatore sempre più decisivo, come confermato anche nel biennio piemontese con Omegna. Ora Nikola è tornato in biancoblu per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

«Ho visto che il movimento cestistico a Ruvo sta crescendo tantissimo, sono molto contento di essere tornato in un posto che respira Basket ventiquattro ore al giorno, non vedo l’ora di tornare». Queste le prime parole di Markovic, alla sua seconda avventura ruvese.

Soddisfazione anche per il Direttore Sportivo Gianluigi Campanale: «Il ritorno di Markovic a Ruvo è un evento gradito da ambo le parti. Già a gennaio c’era stato un avvicinamento, senza successo. A Ruvo torna un ragazzo più maturo e cestisticamente più completo, consacrandosi in altri lidi dal punto di vista umano e sportivo. È un giocatore che si adatterà benissimo ai dettami di coach Rajola, sono sicuro che ci darà tanto in questa annata».

Bentornato Nikola nella famiglia della Pallacanestro Ruvo! Pronti ad una stagione ricca di emozioni

