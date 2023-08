SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia ingaggia Andrea Traini

La Tecnoswitch Talos Basket Ruvo comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Traini. Playmaker classe 1992, 180 cm per 75 kg. Ha chiuso la stagione scorsa con la IVPC DelFes Avellino. Ha alle spalle una lunga carriera tra i professionisti, Traini ha iniziato i primi passi a Recanati, per poi passare alla Stamura Ancona. Con la Vuelle Pesaro ha conosciuto il palcoscenico della Legabasket Serie A dal 2010 al 2014. Alle spalle una lunga carriera tra serie A ed A2 con diverse esperienze anche in Serie B. Nel 2014 ha indossato la canotta dell’Azzurro Napoli in A2, l’anno successivo Recanati, sempre A2, poi Udine. Nel 2017/2018 ritorna in A indossando la maglia di Brescia. L’anno seguente Poderosa Montegranaro in A2 e nel 2019/2020 Torino. Poi altre due stagioni è stato protagonista prima in serie B alla Real Sebastiani Rieti. In bocca al lupo e benvenuto a Traini.

UFF.STAMPA BASKET RUVO