SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia ingaggia Arnaldo

La Pallacanestro Ruvo di Puglia annuncia l’arrivo dell’under Andrea Arnaldo, play/guardia classe 2002 di 195 cm.

L’atleta è cresciuto nell’Aurora Brindisi per poi trasferirsi a Trieste con cui, oltre a disputare un campionato under 16 e under 18, ha collezionato alcune presenze nella massima serie con la prima squadra.



Numerose anche le esperienze nelle nazionali giovanili, con cui ha preso parte all’Europeo Under 16 a Novi Sad, in Serbia nel 2018 e ai raduni azzurri di categoria. Nella stagione 2021/2022 ha esordito in A2 con la maglia di Ravenna. Ha iniziato la stagione sportiva 2022/23 con la Cestistica Città di San Severo. Benvenuto a Ruvo, Andrea!

