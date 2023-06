SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia riparte dalla conferma di Campanella come coach

Con grande piacere e soddisfazione annunciamo che per il secondo anno consecutivo sulla panchina della Tecnoswitch ci sarà coach Federico Campanella.

E’ stato capace di riuscire a ricreare entusiasmo in una piazza che ama il basket e si riconosce in una palla a spicchi che rotola in un canestro. Si è creata tanta gioia, malgrado tanti ostacoli da superare, eppure è riuscito a sentirsi parte del nostro progetto e a non piangersi mai addosso. Da qui ripartiamo, da un obiettivo centrato con forza e merito e da altri ancora da perseguire: “Coach Campanella – commenta il presidente Nicola Fracchiolla – proseguirà il suo progetto cestistico a Ruvo di Puglia. Siamo felici di questa scelta, in condivisione con quanto ci siamo detti la scorsa estate. E’ reciproca la soddisfazione e questo mi fa molto piacere. Sta bene con noi e riconosce nella società un punto di riferimento fondamentale per svolgere al meglio il suo credo cestistico. Di comune accordo lavoreremo per proseguire il nostro cammino. Ci aspetta una stagione ancor più complicata, nella quale non potremo permetterci di sbagliare scelte, vista la competitività della nuova B d’Elitè. Al coach faccio un grande in bocca al lupo affinchè prosegua con grande onore e soddisfazione questo percorso”.

In bocca al lupo al coach Federico Campanella.

UFF.STAMPA TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA