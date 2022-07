SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia scatenata, ingaggiato Marco Ammannato

By

La Tecnoswitch Ruvo comunica l’ingaggio dell’ala-centro Marco Ammannato. Classe ’88, l’atleta è proveniente dalla Libertas Livorno 1947 con cui ha realizzato circa 12 punti di media a partita e catturato 7 rimbalzi a partita.

Il giocatore nato a Bagno di Ripoli (FI), dopo la trafila nelle giovanili della Mens Sana Siena, ha vissuto la sua prima esperienza a livello senior a Empoli, vincendo la Coppa Italia nel 2007 di serie B2, prima di approdare, l’anno successivo, alla Virtus Siena. Nel 2008 è approdato in Legadue con la Pall. Pavia, per poi indossare la canotta della Fulgor Omegna, in serie A Dilettanti. Ma è nella stagione successiva, con la Pallacanestro Viola Regio Calabria, che ha raggiunto la sua esplosione definitiva disputando tre stagioni da assoluto protagonista.

Dopo l’esperienza calabrese si è accasato al Derthona Basket nel 2015 prima del passaggio alla Givova Scafati, per quattro stagioni e mezzo. Nel 2019 con la UCC Assiageco Piacenza ha disputato il campionato di serie A2.

Uff.Stampa Tecnoswitch Ruvo