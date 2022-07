SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia sempre più protagonista, firmato Tommaso Gatto

By

La società biancoazzurra è lieta di comunicare l’ingaggio del cestista Tommaso Gatto, ala forte classe ’96 di 205 cm e 96 kg, per la stagione 2022/23.

L’atleta ha iniziato il suo percorso nel mondo della palla a spicchi prima in Spagna e poi in Italia alla Benetton e alla TVB.

Da lì le esperienze nelle minors con Ponzano (serie D) e Campoformido (serie C Silver).

A gennaio del 2017 ha indossato la canotta bianconera della Gsa Udine in A2 con coach Lino Lardo.

Nel 2018 è approdato a Reggio Emilia in serie B. Dal 2019, per tre stagioni consecutive, ha mostrato le sue qualità con la Rucker San Vendemiano, squadra affrontata dalla Tecnoswitch nella serie play off del 2021.

Benvenuto a Ruvo Tommaso!

