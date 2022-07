SERIE B UFFICIALE – Ruvo ingaggia Edoardo Fontana

La società ruvese è lieta di comunicare l’ingaggio di Edoardo Fontana. Si tratta di un cestista in grado di ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala.

L’atleta, classe ’98 di 193 cm e 87 kg proviene dai Lions Bisceglie con cui nella scorsa stagione ha siglato 12 pt in media a gara in 30 minuti disputati in media. Il brindisino ha iniziato la sua avventura nel mondo della pallacanestro professionistica con Golfo Piombino (2017/18) in serie B.

Per quasi due stagioni (dal 2018 al 2020) ha vestito la maglia di Agrigento in serie A2 per poi passare a Fabriano in serie B.

Nel 2020 con la Next Nardò è stato uno dei protagonisti del trionfo dei salentini in A2.

Benvenuto a Ruvo, Edoardo!

Uff.Stampa Talos Ruvo