SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina annuncia Luigi Cimminella

Sarà campana la cabina di regia della prima Diesel Tecnica in #SerieBOldWildWest : il secondo nuovo innesto a Sala Consilina è Luigi Cimminella .

Playmaker originario di Pomigliano d’Arco, muove i suoi primi passi cestistici al Kouros Napoli, prima di dividersi tra le giovanili d’eccellenza con la Vivi Basket e serie C con Megaride. Dal 2017 si trasferisce ad Angri prima in Silver e poi in Gold, dove riesce a mostrare talento e carattere, al punto da guadagnarsi la chiamata del Meta Formia in Serie B per i successivi due anni, prima di ritornare nel salernitano con la Virtus Arechi lo scorso campionato, disputando un’ ottima stagione.

Il classe ’99 di 180 cm sarà un altro elemento di energia, che arriva a Sala con grande voglia di continuare a dimostrare tutto il suo valore.

Un grande benvenuto al nostro secondo nuovo Blue Boy, ti aspettiamo Gigi.

Uff.Stampa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina