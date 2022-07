SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina annuncia Simone Giunta

Arriva dalle Marche il terzo colpo biancazzurro: la Diesel Tecnica annuncia con grande soddisfazione l’ingaggio di Simone Giunta.

Cresciuto nelle giovanili d’eccellenza della VL Pesaro, nel 2018 si mette in mostra con la Bramante In C Gold, e in quella stessa stagione riesce anche ad esordire in Serie A,proprio con la VL.

Nel 2019 ottimo campionato con Pisaurum, dove dimostra di meritare la serie B che l’anno successivo disputerà con la Pallacanestro Senigallia.

Fino ad arrivare all’eccellente stagione disputata lo scorso anno con i Lions Bisceglie .

Classe ’00 dai 185 cm, è in grado di ricoprire il ruolo sia di play che di guardia: un giocatore di carattere,che non molla mai in difesa, bravissimo nell’attaccare il ferro, dotato di un’ottimo tiro.

Ti aspettiamo presto, benvenuto in questa nostra grande famiglia Simo !

Uff.Stampa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina