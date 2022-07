SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina firma Tarik Hajrovic

Rinforzo sotto le plance per la Diesel Tecnica: a Sala Consilina arriva Tarik Hajrovic.

L’ala/pivot classe ’00 dai 203 cm, di formazione italiana, approda a Latina nel 2015, crescendo nelle giovanili di eccellenza per i successivi due anni, fino al 2018 dove avrà la possibilità di farsi notare anche con Anzio in C Gold, oltre alla Coppa Italia con Latina in A2.

Nel 2019 la svolta con i Tigers Cesena in serie B dove disputa un’ottima stagione, che varrà il ritorno in serie A2 con Latina.

Lo scorso anno inizia con la PSA Sant’Antimo , prima di trasferirsi a gennaio ad Avellino, contribuendo alla salvezza degli Irpini in Serie B.

Benvenuto Tarik!

Uff.Stampa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina